ООН желает беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах: Дюжаррик 

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик затронул вопрос о проведении ООН гуманитарной миссии в Арцахе.

Как сообщает Арменпресс, официальный представитель генсека ООН в ходе ежедневного брифинга, касаясь вопроса проведения гуманитарной миссии в Арцахе, подчеркнул, что ООН желает беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах.

Он добавил, что этого не произошло из-за препятствий, созданных властями Азербайджана.

«Мы надеемся, что в ближайшем будущем мы увидим прогресс в этом вопросе», - сказал Дюжаррик.

Напомним, что 10 мая исполняющий обязанности министра иностранных дел Ара Айвазян провел телефонный разговор с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.

И. о. министра Айвазян и генеральный секретарь ООН Гутерреш обсудили также необходимость защиты и сохранения историко-культурного и религиозного наследия в зоне нагорно-карабахского конфликта и внедрение действенных международных механизмов в этом направлении. И. о. министра иностранных дел отметил неприемлемость поведения азербайджанской стороны по блокированию осуществления международной экспертной миссии на культурных объектах, находящихся под угрозой исчезновения.