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Общее собрание судей Республики Армения прошло в конструктивной, рабочей обстановке

Общее собрание судей Республики Армения прошло в конструктивной, рабочей обстановке

В общем собрании судей Республики Армения, созванном 7 мая, участие приняли 163 судьи (для обеспечения кворума требовалось присутствие 115 судей). Как сообщили «Арменпресс» в Судебном департаменте, повестка собрания была насыщенной, был обсужден ряд важных вопросов, направленных на обеспечение нормального функционирования судебной системы, и были приняты ключевые решения.

Заседание прошло в атмосфере конструктивного рабочего плюрализма.

В ходе общего собрания один из судей - член Высшего судебного совета Республики Армения зачитал послание совета, адресованное судьям республики, отметив важность конструктивной и  сотруднической работы.


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