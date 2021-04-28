Из-за заявления по Геноциду армян в отношении Ассоциации адвокатов Диарбекира ведется следствие

Прокуратура округа Диарбекира начала расследование в отношении заявления коллегии адвокатов в связи с годовщиной Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, президента и членов Коллегии адвокатов обвиняют в “оскорблении турецкой нации, Турецкой Республики, государственных учреждений и органов”.

Президент Коллегии адвокатов Диарбекира Нахит Эрен осудил расследование, начатое против них. “Коллегия адвокатов Диабекира до конца будет бороться за свободу слова каждого, она не собирается из-за давления, или расследования ограничивать и свою свободу слова”, - написал Эрен в своем Twitter-аккаунте.

24 апреля Ассоциация адвокатов Диарбекира выступила с заявлением, в котором говорится, что “она чтит память жертв Геноцида армян и разделяет боль армян”. В заявлении было подчеркнуто, что с преступлением против армян необходимо бороться и что они все сделают для этого.