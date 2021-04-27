В Арцахе подорвалась машина российских миротворцев: двое военнослужащих получили ранения

В Арцахе на мине подорвалась машина с российскими миротворцами, ранены два миротворца. Инцидент произошел 3 дня назад.

Об «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МВД Арцаха Унан Тадевосян.

“Автомобиль подорвался на противотанковой мине. Двое военнослужащих получили ранения. На данный момент они находятся в медицинском центре, их жизни ничего не угрожает”, - отметил Тадевосян.