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В Арцахе подорвалась машина российских миротворцев: двое военнослужащих получили ранения

В Арцахе подорвалась машина российских миротворцев: двое военнослужащих получили ранения

В Арцахе на мине подорвалась машина с российскими миротворцами, ранены два миротворца. Инцидент произошел 3 дня назад.

Об  «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МВД Арцаха Унан Тадевосян.

“Автомобиль подорвался на противотанковой мине. Двое военнослужащих получили ранения. На данный момент они находятся в медицинском центре, их жизни ничего не угрожает”, - отметил Тадевосян.


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