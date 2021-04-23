День памяти жертв Геноцида армян - важный день для народов Греции и Армении: Кириакос Мицотакис

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил с посланием по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

«День памяти жертв Геноцида армян - важный день для народов Греции и Армении, которых связывают многовековые узы. Связывает нас также дружба, которая формировалась в сложных условиях. Сегодня, как и каждый год 24 апреля, мы поминаем невинных жертв, выражая свое уважение к человеческой жизни и достоинству. Потому что только мирное сосуществование может вести народы вперед», - как сообщает Арменпресс, отметил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

В своем послании он коснулся мифологических, исторических, культурных и традиционных сходств Греции и Кавказа.

«Вот почему наша страна не могла не поддержать страдающий армянский народ во время его последнего испытания. Наша страна немедленно откликнулась на просьбу о гуманитарной помощи. И сегодня Греция поддерживает укрепление безопасности в регионе на основе международного права. Выступает за решение, которое уважает права местного населения, и воздержание от несправедливого нового кровопролития», - отметил Мицотакис.

Он напомнил, что Греция даже в тяжелые времена принимала армян, спасшихся от геноцида. «Мы всегда должны быть бдительными. И пусть наши слова будут сопровождаться действиями, предотвращающими дискриминацию, ненависть и насилие. По прошествии 106 лет мы помним и сотрудничаем», - отметил он.