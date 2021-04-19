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Глава делегации Армении в ПА «Евронест» подчеркнул безальтернативность самоопределение народа НК

Глава делегации Армении в ПА «Евронест» подчеркнул безальтернативность самоопределение народа НК

Член фракции «Мой шаг» Национального Собрания Армении, глава армянской делегации в Парламентской ассамблее «Евронест» Виктор Енгибарян подчеркнул отсутствие альтернативы самоопределению народа Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, Енгибарян сказал об этом на онлайн-пленарном заседании Парламентской ассамблеи «Евронест».

«В Нагорном Карабахе самоопределение народа не имеет альтернативы. Принятие резолюции о суверенитете ради спасения - единственный способ достичь цели по обеспечению жизненно важных прав народа Арцаха. Я призываю всех наших партнеров способствовать реализации этих прав», - сказал Енгибарян.

Депутат добавил, что Армения рассматривает «Евронест» как платформу, которая является связующим мостом для построения надежных отношений и очень важно, чтобы эта платформа помогла снизить напряженность в регионе, способствовала созданию более конструктивной среды.


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