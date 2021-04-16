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В Арцахе подтверждено 11 новых случаев COVID-19

В Арцахе подтверждено 11 новых случаев COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 16 апреля, в результате проведенных 82 тестов, подтверждено 11 новых случаев COVID-19.  Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха, добавив, что инфицированные лица из ранее выявленных очагов.

“В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 42 пациента, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

 В  2021 г. в Арцахе проведено 5 512 тестов на COVID-19, из которых 707 оказались с положительным результатом”, - сообщают из МЗ Арцаха, призывая следовать противоэпидемическим инструкциям, дабы избежать новых вспышек и преодолеть инфекцию COVID-19.


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