24 апреля в Кафедральном соборе Антилиаса под председательством Арама I отслужат Священную литургию

В Кафедральном соборе Антилиаса 24-го апреля под председательством Верховного Патриарха Арама I будет отслужена Священная и Бессмертная литургия. Об этом «Арменпресс» сообщил заведующий информационным отделом Католикосата Великого Дома Киликийского архимандрит Оваким Панджарджян, представляя мероприятия, посвященные 106-летию Геноцида армян.

“В Кафедральном соборе Антилиаса под председательством Верховного Патриарха Арама I будет отслужена Священная и Бессмертная литургия. После литургии перед памятником-часовней Србоц Наатакац под председательством Верховного Патриарха будет совершен обряд Заступничества. Прозвучит Патриарший Завет Верховного патриарха”, - отметил архимандрит Оваким Панджарджян.

На мероприятии запланированы выступления представителей Армянской Революционной Федерации Дашнакцутюн, Социал-демократической партии Гнчакян, партии Рамкавар-Азатакан.

По завершении у часовни-памятника Србоц Наатакац будут возложены венки.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Армянский народ, высокопоставленные официальные лица страны и прибывающие в Армению гости 24 апреля по традиции бывают на холме Цицернакаберд, чтобы воздать дань памяти жертв Геноцида армян. В разных странах мира проходят памятные мероприятия, марши требований.