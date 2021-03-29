Делегация французских парламентариев посетит Армению и Арцах

В ближайшее время Армению и Арцах посетит делегация французских парламентариев во главе с председателем Круга дружбы Франция-Арцах, депутатом от Буш-дю-Рон Ги Тессье.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, об этом Тессье сообщил в ответном письме председателю НС Арцаха Артуру Товмасяну.

Напомним, что Председатель Национального собрания Республики Арцах, почетный председатель Круга дружбы Арцах-Франция Артур Товмасян 20-го марта поздравил председателя Круга дружбы Франция-Арцах Ги Тессье с Международным днем франкофонии.

В ответном письме Тессье поблагодарил за поздравления, а также сообщил, что намерен в ближайшее время посетить с делегацией парламентариев Армению и Арцах, выразив надежду на встречу.