Пашинян считает открытие коммуникаций региона полезным для Армении и Азербайджана

Премьер-министр РА Никол Пашинян рассказал об открытии региональных коммуникаций и дорог на встрече с жителями села Неркин Базмаберд 20 марта.

Как передает Арменпресс, премьер-министр Республики Армения на встрече с жителями общины НеркинБазмаберд заявил, что открытие коммуникаций является выгодным для Армении и Азербайджана.

«Мы должны идти вперед и и идти так, как это обсуждается сегодня. Речь идет об открытии региональных коммуникаций и дорог. Если кто-то говорит, что открытие дорог выгодно толькоАзербайджану, не верьте. Если кто-то говорит, что открытие коммуникаций выгодно только Армении, не верьте. Открытие коммуникаций, особенно в нынешней ситуации, выгодно как Армении, так и Азербайджану. Это выгодно Азербайджана, потому что он должен иметь коммуникацию с Нахичеваном. Это выгодно в Армении, потому что нам нужно получить надежную железнодорожную и сухопутную связь с Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Это означает, что экономика нашей страны может значительно измениться», - сказал Пашинян.

«Пашинян напомнил, что много разговоров о том, что дали запасы нефти Азербайджану.

Он отметил, что «нефтью»21-го века становится медь, потому что автомобили с электрическими двигателями стали широко распространятьсяв мире, а со временем автомобили с двигателем внутреннего сгорания будут вытеснены с рынка. По словам премьер-министра, самым важным компонентом двигателя электромобиля является медь, а Армения имеет огромные медные резервы. «Если нам удастся открыть железнодорожные пути, то мы сможем экспортировать медную руду, а создать медеплавильные производстваи обеспечить дальнейшую обрабатывающую цепь», - заключил Пашинян.