20 марта — Международный день счастья

В государствах-членах ООН 20 марта отмечается как международный день счастья. В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 20 марта как День счастья.

Как передает Арменпресс, решение было принято по предложению Королевства Бутан, представители всех 193государств-членов ООН проголосовали единогласно.

Организация Объединенных Наций призывает государства-члены отпраздновать этот день, используя соответствующие образовательные и информационные программы, поскольку поиск счастья и стремление унемуявляется основной целью человека. Индикатор классификации основан на трех критериях:средняя продолжительность жизни жителей, благополучие, так называемый экологический «след» (влияние человека на экосистемы).

Финляндия, Исландия, Дания, Швейцария, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия входят в первую десятку самых счастливых стран.