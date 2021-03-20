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20 марта — Международный день счастья

20 марта — Международный день счастья

В государствах-членах ООН 20 марта отмечается как международный день счастья. В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 20 марта как День счастья.

Как  передает Арменпресс, решение было принято по предложению Королевства Бутан, представители всех 193государств-членов ООН проголосовали единогласно.

Организация Объединенных Наций призывает государства-члены отпраздновать этот день, используя  соответствующие образовательные и информационные программы, поскольку поиск счастья и стремление унемуявляется основной целью человека. Индикатор классификации  основан на трех критериях:средняя продолжительность жизни жителей, благополучие, так называемый экологический «след» (влияние человека на экосистемы).

Финляндия, Исландия, Дания, Швейцария, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия входят в  первую десятку самых счастливых стран.

 


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