“Freedom House” коснулся беспорядков в Армении после войны и уровня демократии

Организация “Freedom House” опубликовала доклад “Свобода в мире” 2021 года, согласно которому Армения из 100 имеет 55 баллов и относится к числу частично свободных стран (в прошлом году Армения имела 53 балла). Как сообщает Арменпресс, в докладе отмечается, что Азербайджан начал войну в Нагорном Карабахе, вовлекая в нее и авторитарную Турцию, что уменьшило возможности реформ в Армении и посредством применения силы способствовало регрессу демократических норм.

По мнению авторов доклада, карабахская война укрепила авторитарную власть Ильхама Алиева, однако этот конфликт угрожает дестабилизировать позиции правительства Армении. “Армения, с тех пор, как в 2018 году вспыхнули массовые антиправительственные акции протеста, и граждане проголосовали за реформаторское правительство, в вопросе свобод добилась успехов”, - говорится в докладе.

С 2018 года Армения в авторитарном регионе считалась демократической, однако поражение в войне стало причиной волны насилия со стороны некоторых оппонентов, которые в ноябре атаковали Парламент и напали на спикера Парламента. Согласно докладу организации, подобные беспорядки угрожают прогрессу страны.