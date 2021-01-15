Налоговые поступления в госбюджет в 2020 году перевыполнены примерно на 60 млрд драмов

Налоговые поступления госбюджета в 2020 году в Армении составили 1 трлн 385,2 млрд драмов, что примерно на 60 млрд драмов больше предусмотренного законом о бюджете показателя (пересмотренного в течение года). Об этом сообщил Арменпресс председатель Комитета государственных доходов Армении Эдвард Ованнисян.

Председатель Комитета госдоходов представил показатель собранных налоговых поступлений: «Налоговые поступления в госбюджет в 2020 году составили 1 трлн 385,2 млрд драмов, что примерно на 60 млрд драмов больше показателя, предусмотренного законом о бюджете на 2020 год. Согласно поправке, внесенной в закон о бюджете текущего года в октябре 2020 года, показатель годового дохода был предусмотрен на уровне 1 трлн 326 млрд драмов».

В прошлом году чистые налоговые поступления составили 1 трлн 88,6 млрд драмов, а таможенные поступления - 296,6 млрд драмов. При этом по сравнению с 2019 годом отрицательной разницы по чистым налоговым поступлениям практически нет, она очень небольшая, всего 0,2%. Причем большая часть отрицательной разницы в таможенных платежах связана с доходами от таможенного оформления транспортных средств. Ованнисян напомнил, что в 2019 году этот процесс был несравненно активным.

В 2020 году налогоплательщикам возвращено 139 млрд драмов. Причем в этом показателе председатель Комитета госдоходов посчитал значительными объемы доходов, подлежащих возврату по налогу на прибыль для компенсации процентов по услуге ипотечного кредита. В 2019 году этот показатель составлял всего 7,9 млрд драмов. А в 2020 году государство уже вернуло соответствующим бенефициарам 13,350 млрд драмов.

Коснувшись вопроса о том, как получается, что во время эпидемии экономика не работала, а потом началась война, но налоговые поступления были осуществлены, Ованнисян сказал, что выполнение налогой части в этом отношении относительно.

«Да, по программным показателям мы выполнили и даже перевыполнили. Необходимо учитывать некоторые факторы, оказавшие непосредственное влияние на сбор налогов. В частности, в 2020 году не было взыскано 90 млрд драмов обязательств по транспортным средствам в части таможенных пошлин, а государство уступило экономике 50 млрд драмов налога на прибыль в виде авансовых платежей.

И еще с марта из-за ограничений экономической деятельности многие отрасли не действовали. В связи с этим у нас есть обязательства на 16,5 млрд драмов меньше взысканной госпошлины, которая должна была быть уплачена в госбюджет при иных равных условиях.

И даже в этих условиях чистые налоговые поступления, в частности налог на прибыль, госпошлина, собраны столько же, сколько и в 2019 году, разница очень небольшая, всего 0,2%», - сказал Ованнисян.

По словам председателя Комитета государственных доходов, собрать такую большую сумму налоговых поступлений удалось за счет проведения большого объема работ, целевого администрирования, а также за счет повышения уровня волонтерства налогоплательщиков и налоговой дисциплины.

Однако он отметил, что в 2020 году отсутствие эпидемии, фактора войны, конечно, позволило бы обеспечить гораздо более крупные налоговые поступления, что было невозможно из-за чисто экономических спадов. По словам Ованнисяна, было немалым и влияние ограниченных во время эпидемии секторов экономики.

Касаясь рабочих мест, председатель Комитета государственных доходов напомнил, что в сентябре был самый высокий показатель в истории Республики Армения, количество рабочих мест достигло около 635 тысяч. В ноябре-декабре 2020 года он немного снизился, в частности до 615 тысяч в ноябре, а данные за декабрь еще не представлены.