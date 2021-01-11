Для встречи с Пашиняном и с Путиным в Москву прибыл Алиев

Для встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Москву прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как сообщает «Арменпресс», об этом ТАСС проинформировал посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.

“Президент Азербайджана прибыл в Москву, его встречали заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко, представители МИД и посольства Азербайджана в РФ. В настоящий момент кортеж Алиева направляется в Кремль”, - сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также уже находится в Москве.

В Москве 11 января должна состояться трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В рамках визита премьер-министр должен иметь и личную встречу с президентом России.

Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян сообщила, что заранее запланированная повестка трехсторонней встречи носит экономический характер, это касается разблокирования региональных сообщений, путей международных грузоперевозок, в том числе из Армении в Россию, в Исламскую Республику Иран, а также из центральных районов Армении по Нахиджеванской железной дороге в Сюникскую область.