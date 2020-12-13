На заседании СБ премьер-министр коснулся ситуации на участках Ин Тахер и Хцаберд

В правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось внеочередное заседание Совета безопасности

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в заседании, кроме членов СБ, приняли участие также председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян, министр территориального развития и инфраструктур Сурен Папикян, руководитель парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц, руководитель парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян, представитель парламентской фракции “Процветающая Армения” Арман Абовян, руководитель аппарата президента Эмиль Тарасян.

Премьер-министр Никол Пашинян выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

“Уважаемый председатель Национального Собрания,

Уважаемые представители парламентских фракций,

Уважаемые коллеги,

Уважаемые члены Совета безопасности,

Со вчерашнего дня у нас была некоторая напряженность в Арцахе и на армяно-азербайджанской границе. Хочу проинформировать вас о ситуации и некоторых решениях. Во-первых, наши позиции в районе Хцаберд и Ин Тахер в Арцахе вчера подверглись нападению азербайджанских подразделений, по некоторым данным, в операции также принял участие турецкий спецназ.

Нападение произошло в таких условиях, когда российские миротворцы еще не успели дислоцироваться в этом районе. Подразделения наших Вооруженных сил и Армии обороны Арцаха приняли атаку и оказали сопротивление. У нас как минимум 6 раненых, есть и другие пострадавшие, информация о которых уточняется.

Спустя некоторое время после начала вчерашних боевых действий небольшое подразделение российских миротворческих сил подошло к зоне боевых действий, в результате чего боевые действия прекратились, но определенная часть - села Ин Тахер и Хцаберд, перешли под контроль азербайджанского спецназа. С сегодняшнего утра большое подразделение российских миротворцев вошло в этот район, и ситуация на данный момент относительно стабильна, по крайней мере, присутствие там миротворцев дает некоторую уверенность в том, что существует высокая вероятность избежать дальнейшей эскалации.

Перед нами, конечно же, стоит задача полностью привести ситуацию в этом участке в соответствие с положениями совместного Заявления от 9 ноября, в котором четко указано, что с момента принятия Заявления войска остаются на своих позициях вдоль линии соприкосновения. Т.е. нюанс здесь в том, что участок Хцаберд, Ин Тахер находится в рамках административных границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, и следовательно, из логики этих соглашений следует, что он должен находиться под контролем армянских сил, поскольку по состоянию на 9 ноября эти территории находились под контролем Армии обороны.

Независимо от присутствия российских миротворцев, вчерашние действия азербайджанских сил однозначно нарушают положения совместного Заявления от 9 ноября, и это четко зафиксировано в сегодняшнем заявлении МИД.

В чем причина задержки того, что миротворцы не были дислоцированы там во время атаки? Это вопрос отдельного обсуждения и анализа, но самое главное на данный момент то, что миротворцы вошли в этот район значительными силами, что должно исключить дальнейшее продвижение азербайджанских войск. Конечно, там есть и силы Армии обороны, но присутствие миротворцев вселяет уверенность, что там удастся сохранить определенную стабильность.

Следующий вопрос, по которому нам необходимо принять решение в ближайшее время, связано с ситуацией в районах Кубатлы и Зангелан. Конечно, в совместном Заявлении эти районы не упоминаются, потому что на момент подписания Заявления, к сожалению, эти районы в основном находились под контролем азербайджанских сил, то есть остались лишь небольшие участки. В ходе этих переговоров было понимание, что на этих территориях должно быть проведено уточнение границ.

Следующая ситуация, вокруг которой может возникнуть некоторая напряженность, относится именно к этому участку. Нюанс здесь в том, что у нас есть стратегически важная для нас дорога, проходящая через этот участок, есть определенные вопросы, связанные с корректировкой границ и координат. Вчера до полуночи в Москве проходили обсуждения с участием министра обороны. Есть несколько предложений и вариантов выхода из ситуации, и мы должны в ближайшее время принять решение по одному из них.

Очень важен также процесс обмена пленными, и здесь у нас есть определенный прогресс или серьезная возможность для прогресса, и на днях мы должны принять конкретные решения. Хотел бы проинформировать Совет безопасности и наших коллег по парламенту о процессе поиска пропавших без вести и тел погибших, а также рассказать, на какой стадии находится этот процесс, какие процессы должны произойти в ближайшем будущем, что мы должны сделать, чтобы решить эти проблемы как можно скорее, и какие у нас есть предпосылки того, что мы сможем решить эти проблемы максимально быстро и эффективно.

Такими будут рамки нашего обсуждения. Конечно, со вчерашнего дня - и не только со вчерашнего дня, уже длительное время - на фоне естественной напряженности и определенных событий возникает большое количество дезинформации, и это реальная угроза национальной безопасности, и мы должны понимать, как управлять этой ситуацией. Очень важно, что наши уважаемые представители оппозиции также присутствуют на этом обсуждении, чтобы мы могли сформулировать то, что мы должны делать в этом процессе.

Я хочу подчеркнуть, что этот информационный террор обеспокоил и наших оппозиционных деятелей, и должен сказать, что с раннего утра я получил звонки и сигналы тревоги также от оппозиции, и в этой связи должны быть предприняты очень конкретные шаги, что означает, что по крайней мере в качестве повестки дня мы можем сформулировать это как общую задачу. Как говорится, нет худа без добра, по крайней мере, тот информационный террор, который со вчерашнего вечера получил очень большой объем, может стать той точкой опоры, где представители оппозиции и власти могут сформировать общие задачи и принять решения, которые не будут восприниматься как решение оппозиции против правительства или решение правительства против оппозиции. Это вопрос, по которому мы должны обменяться идеями, посмотреть, что нам здесь нужно делать.

В целом, хочу сказать также, что ситуацию, о которой я говорил, я считаю управляемой, не нужно паниковать, нам просто нужно принять решения, и конечно, мы примем эти решения. В результате могут возникнуть вопросы, и конечно, мы готовы ответить на все вопросы. Вся проблема в том, что мы должны правильно представить обществу, для чего принимается решение и почему возникли такие ситуации.

По поводу участка Ин Тахер и Хцаберд, хочу сказать также, что изначально были некоторые противоречия в оценке ситуации с точки зрения того, кто и где находился по состоянию на 9 ноября. Это, конечно, может быть неинтересный, но тонкий нюанс, потому что он связан с ситуацией, потому что есть разные гипотезы, разные обвинения, кто и где находился по состоянию 9-е число и где оказался после 9-го числа. Мы, Армия обороны уверены в правдивости наших позиций, и, конечно, мы будем последовательно работать над тем, чтобы представить это нашим международным партнерам и вывести эту ситуацию в рамках наших аргументов”.