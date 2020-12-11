Число инфицированных COVID-19 превысило 70 млн

До 70 672 882 выросло по состоянию на 03:30 мск пятницы число инфицированных коронавирусом COVID-19 в 220 странах и регионах мира с начала пандемии, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, жертвами инфекции стали 1 587 352 человека, излечились более 49 млн.

Worldometer сообщает, что в США, которые продолжают лидировать по числу инфицированных и скончавшихся, с начала пандемии коронавирусом в стране заразились 16 017 418 человек, от связанных с ним заболеваний скончались 299 511,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 203,6. В США на 1 млн жителей умерли 903 человека.