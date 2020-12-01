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Требующие отставки Пашиняна граждане направились к зданию правительства

Требующие отставки Пашиняна граждане направились к зданию правительства

Граждане, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направились к зданию правительства. Как сообщает Арменпресс, об этом заявили организаторы акции во время демонстрации на проспекте Маштоца.

«Мы неоднократно заявляли, что будем использовать все доступные методы борьбы», - заявили журналистам организаторы акции.

С 11 ноября 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий проводят митинги и различные акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.


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