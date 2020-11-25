Российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 11 000 человек в свои места проживания

Российские миротворцы продолжают контролировать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Как сообщает «Арменпресс», согласно информации на сайте Минобороны России, российские миротворцы посредством 23 наблюдательных пунктов круглосуточно контролируют ситуацию. 12 пунктов расположены в зоне ответственности “Юг”, а 11 - в зоне ответственности “Север”.

Начиная с 14 ноября, российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 11 000 жителей Нагорного Карабаха в свои дома. Миротворцы всеми возможностями содействуют местным властям в деле возврата к мирной жизни.

Инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстанавливать дорожное движение, электроснабжение социальных объектов и жилых домов, водоснабжение, отопление.

Патрульные группы российских миротворцев обеспечивают работу по сопровождению автотранспорта, доставляющего продовольствие и товары первой необходимости в отдаленные населенные пункты.