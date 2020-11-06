Единственный формат урегулирования карабахского конфликта - сопредседательство МГ ОБСЕ: вице-премьер

Вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании Совета глав правительств стран СНГ вновь подтвердил, что единственным форматом урегулирования нагорно-карабахского конфликта является сопредседательство Минской группы ОБСЕ.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт правительства Армении.

“В связи с заявлениями азербайджанской стороны я должен напомнить, что единственным форматом урегулирования нагорно-карабахского конфликта, наделенным мандатом международного сообщества, является сопредседательство Минской группы ОБСЕ в лице Российской Федерации, Французской Республики и Соединенных Штатов Америки”, - заявил Григорян.

Вице-премьер отметил, что в развязанной против Арцаха войне Азербайджан обстреливает и бомбит все гражданские населенные пункты Арцаха, в том числе и столицу Степанакерт и второй по величине город Шуши, гражданские инфраструктуры, медицинские учреждения, школы, детские сады, культурно-образовательные и религиозные памятники.

“Несмотря на призывы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, руководителей многих стран и авторитетных международных организаций, Азербайджан неоднократно нарушал и продолжает нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня”,- отметил вице-премьер.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции и наемников-террористов против Республики Арцах, уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.