Глава МИД Армении сообщил замминистра ИД Ирана о продолжении работ в формате МГ ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 29 октября принял заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, прибывшего в Ереван с рабочим визитом.

Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Собеседники обменялись мнениями вокруг ситуации, сложившейся в зоне нагорно-карабахского конфликта вследствие войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, и проблем региональной безопасности.

Министр иностранных дел Мнацаканян подчеркнул, что Армения понимает чувствительность Ирана в связи с возникшими угрозами региональной безопасности и отметил значение роли Ирана в сохранении стабильности и мира в регионе.

Замминистра иностранных дел Ирана Аракчи представил подходы своей страны по преодолению сложившейся ситуации и установлению режима прекращения огня. Глава МИД Армении ответил, что подходы Ирана по решению нагорно-карабахской проблемы будут детально изучены.

В свою очередь глава МИД Армении проинформировал собеседника о встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, предстоящей 30 октября в Женеве, и о продолжении работы в этом формате.