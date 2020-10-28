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Кадры роддома Степанакерта, разбомбленного вооруженными силами  Азербайджана

Кадры роддома Степанакерта, разбомбленного вооруженными силами  Азербайджана

Министерство иностранных дел Арцаха опубликовало фотографии роддома Степанакерта, разбомбленного авиацией Азербайджана. Как передает «Арменпресс», фотографии опубликованы на канале ведомства в Telegram.

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян сообщил, что в результате обстрела гражданских районов Степанакерта и Шуши есть много пострадавших.

Подробности уточняются.


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