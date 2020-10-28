Кадры роддома Степанакерта, разбомбленного вооруженными силами  Азербайджана

Министерство иностранных дел Арцаха опубликовало фотографии роддома Степанакерта, разбомбленного авиацией Азербайджана. Как передает «Арменпресс», фотографии опубликованы на канале ведомства в Telegram.

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян сообщил, что в результате обстрела гражданских районов Степанакерта и Шуши есть много пострадавших.

Подробности уточняются.