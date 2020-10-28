Кадры роддома Степанакерта, разбомбленного вооруженными силами Азербайджана
15:40, 28 Октябрь, 2020
Министерство иностранных дел Арцаха опубликовало фотографии роддома Степанакерта, разбомбленного авиацией Азербайджана. Как передает «Арменпресс», фотографии опубликованы на канале ведомства в Telegram.
Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян сообщил, что в результате обстрела гражданских районов Степанакерта и Шуши есть много пострадавших.
Подробности уточняются.
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