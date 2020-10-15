Право народа Арцаха на самоопределение имеет решительное значение: генсек ОАГ

Генеральный секретариат Организации американских государств (ОАГ) продолжит следить за нагорно-карабахским конфликтом до тех пор, пока не будет гарантировано право народа Арцаха на самоопределение. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем письме президенту Арцаха Араику Арутюняну написал генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмарго. Он также опубликовал это письмо в своем микроблоге в Twitter.

«Я много лет слежу за Арцахским конфликтом, и буду продолжать это делать, пока не будет гарантирован принцип самоопределения народа Арцаха и не будут проведены целенаправленные переговоры. Принцип самоопределения имеет решающее значение в этом случае, потому что это означает лучшую гарантию гражданских и политических прав вашего народа, а также это единственный способ сохранить его независимость и образ жизни», - в своем письме отметил Альмарго.

Генсек ОАГ глубоко обеспокоен тем, что усиление военной мощи Азербайджана при поддержке Турции превратилось в одностороннюю гонку агрессии.

«Мы подтверждаем наш призыв к немедленному прекращению боевых действий, которые являются грубым нарушением международного права урегулирования вооруженных конфликтов. Это само по себе является грубым нарушением принципов переговорного процесса. Мир и стабильность в Арцахе и на Кавказе являются нашими общими интересами, поэтому мы продолжим поддерживать все усилия, которые приведут к мирному урегулированию конфликта и абсолютному уважению принципа самоопределения армян Арцаха», - написал Альмарго.