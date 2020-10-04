Международное сообщество не может допустить еще одного геноцида: Алексис Оганян

Предприниматель, соучредитель сайта “Reddit” и венчурной компании “Initialized Capital” Алексис Оганян вновь обратился к международному сообществу с призывом, чтобы привлечь внимание к военным действиям Азербайджана в направлении Арцаха, которые ведутся при поддержке Турции.

Как передает «Арменпресс», Оганян разместил на своей странице в Twitter слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна. “Мы, международное сообщество, не можем позволить, чтобы был совершен еще один геноцид”.

Пашинян в этой публикации, заявил, что азербайджано-турецкие бандиты появились здесь не для того, чтобы заниматься вопросом Нагорного Карабаха, не только для захвата наших сел и городов. Они поставили перед собой задачу довести до конца Геноцид армян.

Продюсер фильма “Обещание”, рассказывающего о Геноциде армян, Эрик Эсраелян разместил на своей странице в Twitter фото флага Арцаха с комментарием “Признать Арцах!”. Он выступил с призывом: “Присоединяйтесь ко мне, проявите солидарность, распространяйте этот флаг. Выразите свой гнев по поводу бесспорных атак Азербайджана, очевидного стремления Турции к этнической чистке”.

Ранним утром 27 сентября на линии соприкосновения с Арцахом Азербайджан начал активный артобстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего в различных районах Арцаха гибнут мирные жители. Вооруженные силы Азербайджана наносят удары и по военной и по гражданской инфраструктуре Республики Армения. Обнаружены доказательства причастности Турции.

Подготовила Анна Григорян