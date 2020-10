Միջազգային հանրությունը չի կարող թույլ տալ ևս մեկ ցեղասպանություն. Ալեքսիս Օհանյան

ԵՐԵՎԱՆ, 4 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Գործարար, «Reddit» կայքի և «Initialized Capital» վենչուրային ընկերության համահիմնադիր Ալեքսիս Օհանյանը կրկին միջազգային հանրությանը կոչով է դիմել՝ ուշադրություն հրավիրելով Արցախի ուղղությամբ Ադրբեջանի ռազմական գործողություններին՝ Թուրքիայի աջակցությամբ:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ Օհանյանը «Թվիթերի» իր էջում տեղադրել է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը և գրել. «Մենք, միջազգային հանրությունը, չենք կարող թույլ տալ, որ ևս մեկ ցեղասպանություն կատարվի»:

Փաշինյանն այդ հրապարակմամբ մասնավորապես ասել էր, որ ադրբեջանա-թուրքական ավազակներն այստեղ չեն Լեռնային Ղարաբաղի հարցով զբաղվելու համար, նրանք չեն եկել գյուղեր, քաղաքներ գրավելու նպատակով: Նրանք իրենց առջև խնդիր են դրել ավարտին հասցնել Հայոց ցեղասպանությունը:

Հայոց ցեղասպանության մասին պատմող «Խոստում» ֆիլմի պրոդյուսեր Էրիկ Էսրայելյանը ևս «Թվիթերի» իր էջում տեղադրել է Արցախի դրոշի լուսանկարը, որի վրա գրված է՝ «Ճանաչել Արցախը» և կոչով հանդես եկել. «Միացեք ինձ և ցույց տվեք համերաշխությունը՝ հրապարակելով այս դրոշը: Արտահայտեք ձեր զայրույթը Ադրբեջանի կողմից անառարկելի հարձակումների, Թուրքիայի օգնության և էթնիկական զտումների բացահայտ ցանկության վերաբերյալ»:

Արցախի հետ շփման գծի ողջ երկայնքով սեպտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան Ադրբեջանն ակտիվ հրետակոծություն է սկսել: Հրետակոծվում են նաև խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում՝մայրաքաղաք Ստեփանակերտը, ինչի հետևանքով Արցախի տարբեր շրջաններում զոհվել են քաղաքացիական անձինք: Ադրբեջանի ԶՈՒ-ն թիրախավորումէ նաև ՀՀ զինվորական և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները: Հայտնաբերվել են փաստեր՝ Թուրքիայի ներգրավվածության վերաբերյալ:

Պատրաստեց Աննա Գրիգորյանը

We, the international community, cannot let another genocide happen. https://t.co/rnwo6sQ8X8