У карабахского конфликта не иного решения, кроме мирного: Захарова

Россия проводит с первых даже не часов, а, наверное, минут выхода ситуации вокруг Нагорного Карабаха в острую фазу контакты со всеми сторонами, в том числе с теми, которые так или иначе вовлечен: Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью ТАСС сказала официальный представитель МИД РФ МАрия Захарова.

«Делается все возможное для того, чтобы помочь сторонам урегулировать эту ситуацию, вернув ее в мирное русло и погасив вот этот огонь», - сказала Захарова.

Она отметила, что другого варианта, кроме политико-дипломатического, мирного решения нет.

Официальный представитель МИД РФ выразила соболезнования семьям погибших и получивших ранения в двух странах в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

«Я процитирую всеми нами любимую песню: "Война - это дело молодых". К сожалению, гибнут те, кто еще даже не успел начать жить <...> Честно говоря, та боль, которая пронизывает каждый раз, когда читаешь новые сводки, не сравнится ни с чем. Да, много в мире острых, горячих, страшных конфликтов, много чего происходит каждый день, но эта история особая»,- отметила Захарова.