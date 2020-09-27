Военная агрессия Азербайджана находится в центре внимания международных СМИ

Публикации о боевых действиях, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, находятся в центре внимания авторитетных международных СМИ. Как передает «Арменпресс», происходящих событий, развязанных Азербайджаном действий коснулись такие авторитетные СМИ, как “BBC”, “Independent”, “Los Angeles Times”, “The Guardian” и другие.

“Independent” назвала свою публикацию “Армения, после того, как Азербайджан начал бомбить спорные территории, распорядилась обеспечить мирных жителей убежищами”. Издание цитирует заявление Минобороны Республики Армения. “Наш ответ будет соразмерным. Вся ответственность за ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана”.

“The Independent” также проинформировала читателей, что в результате действий Азербайджана погибли армянские женщина и ребенок, а школы стали объектами нападений.

“Los Angeles Times” со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян заявила, что боевые действия начались с атаки, предпринятой азербайджанцев в воскресное утро.

Авторитетная BBC проинформировала своих читателей о боевых действиях, сообщив, что с армянской стороны были убита женщина и ребенок. СМИ цитируют заявление премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. “Будьте готовы защищать нашу Священную Родину”. BBC отметила, что ранее премьер-министр Армении обвинил Азербайджан в заранее спланированной агрессии.

“The Guardian” проинформировала международное сообщество о том, что в Армении после столкновений с Азербайджаном введено военное положение. Издание также опубликовало фотографию собрания добровольцев в Ереване, отметив, что после введения военного положения в стране, люди записываются в добровольческие отряды.

К событиям обратились также “Web 24 News”, “Afganistannews”, опубликовав кадры из Степанакерта после обстрела Азербайджана.

Подготовила Анна Григорян