Даже в условиях эпидемии COVID-19 в сельском хозяйстве делаются инвестиции: заместитель министра

В Армении в условиях неопределенности, кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, в сельскохозяйственную сферу делаются инвестиции. Люди, которые раньше и не думали о сельском хозяйстве, начали проявлять к нему интерес. Эпидемии не удалось оказать существенное воздействие даже на объемы экспорта сельхозпродукции. В плане многих культур Армения вполне самодостаточна. В беседе с «Арменпресс» об этом и других темах поведал замминистра экономики Армении Арман Ходжоян.

- Г-н Ходжоян, в условиях эпидемии COVID-19 сельское хозяйство было одной из тех немногих сфер, где не было зафиксировано спада, какие показатели Вы можете представить, и чем Вы это объясните?

- Национальный статистический комитет подвел итоги полугодия, согласно которому валовая продукция сельского хозяйства составила 240 млрд драмов. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это означает, что, несмотря на трудности, обусловленные эпидемией, инвестиции в сельскохозяйственную сферу продолжаются. Спрос на сельхозпродукцию есть всегда. Во всем мире возросла потребность в переработанных продуктах. И на разных встречах перерабатывающие хозяйственники уже отмечают, что их заказы увеличились на 20 - 30%. Это означает, что для заготовки консервов у нас будет больше продуктов.

- В период эпидемии COVID-19 значение сельского хозяйства подчеркивалось и в контексте продовольственного обеспечения. После всего этого изменится ли политика государства в сфере сельского хозяйства, будет ли этой сфере уделяться больше внимания, будет ли больше программ содействия? Вы также сказали о повышении интереса людей к сельскому хозяйству в период эпидемии.

- Эпидемия привела с собой на рынок различные неопределенности. Однако мы видим, что наряду с этими неопределенностями в сфере осуществляются и инвестиции.

Интервью вела Анна Григорян

Полный текст интервью на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1027216.html