Президент Армении поздравил президента Таджикистана по случаю Дня независимости

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону по случаю Дня независимости.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян подчеркнул, что дружественные отношения, установившиеся между народами Армении и Таджикистана, являются прочной основой для дальнейшего укрепления армяно-таджикского сотрудничества.

«Убежден, что последовательное развитие конструктивных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Таджикистаном полностью отвечает интересам наших народов», - говорится в поздравительном послании президента Саркисяна.

Президент Саркисян пожелал Эмомали Рахмону крепкого здоровья, а дружественному народу Таджикистана - мира и процветания.