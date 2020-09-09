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Президент Армении поздравил президента Таджикистана по случаю Дня независимости

Президент Армении поздравил президента Таджикистана по случаю Дня независимости

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону по случаю Дня независимости.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян подчеркнул, что дружественные отношения, установившиеся между народами Армении и Таджикистана, являются прочной основой для дальнейшего укрепления армяно-таджикского сотрудничества.

«Убежден, что последовательное развитие конструктивных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Таджикистаном полностью отвечает интересам наших народов», - говорится в поздравительном послании президента Саркисяна.

Президент Саркисян пожелал Эмомали Рахмону крепкого здоровья, а дружественному народу Таджикистана - мира и процветания.


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