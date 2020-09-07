Количество пациентов с COVOD-19 в тяжелом и крайне тяжелом состоянии снижается

По состоянию на 6 сентября в Армении 178 граждан с диагнозом COVOD-19 находятся в тяжелом состоянии, 45 - в крайне тяжелом, 17 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Динамика имеет тенденцию к снижению. Об этом в беседе с Арменпресс заявила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.

«На данный момент количество пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии сокращается. Месяц назад у нас было 300-400 граждан в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. По состоянию на вчерашний день их количество составило 240. Ежедневно оно снижается», - отметила Никогосян, выразив надежду, что в ближайшее время этот показатель не будет увеличиваться.

Количество граждан, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, обусловлено увеличением количества вновь зарегистрированных случаев. На данный момент динамика падающая. Никогосян, однако, призвала граждан не терять бдительность, чтобы такое положение было сохранено.