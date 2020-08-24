По делу заблудившегося офицера Гургена Алавердяна будет проведено служебное расследование. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Шушан Степанян.

«Мы предлагаем министерству обороны Азербайджана не прилагать чрезмерных усилий для искажения действительности. Ситуация прояснится в ближайшее время. Информируем, что будет проведено служебное расследование. По нашим данным, офицер Гурген Алавердян заблудился», - написала Степанян.

Министерство обороны Армении заявило, что офицер Гурген Алавердян 22 августа около 19:30 при проведении проверки боевой позиции заблудился вследствие неблагоприятных погодных условий. Проводятся поисковые работы. МО Армении сообщение о диверсии, распространенное МО Азербайджана, согласно которому заблудившийся человек представляется как диверсант, считает дезинформацией.