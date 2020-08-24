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По делу заблудившегося офицера Гургена Алавердяна будет проведено служебное расследование

По делу заблудившегося офицера Гургена Алавердяна будет проведено служебное расследование

По делу заблудившегося офицера Гургена Алавердяна будет проведено служебное расследование. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Шушан Степанян.

«Мы предлагаем министерству обороны Азербайджана не прилагать чрезмерных усилий для искажения действительности. Ситуация прояснится в ближайшее время. Информируем, что будет проведено служебное расследование. По нашим данным, офицер Гурген Алавердян заблудился», - написала Степанян.

Министерство обороны Армении заявило, что офицер Гурген Алавердян 22 августа около  19:30 при проведении проверки боевой позиции заблудился вследствие неблагоприятных погодных условий. Проводятся поисковые работы. МО Армении сообщение о диверсии, распространенное МО Азербайджана, согласно которому заблудившийся человек представляется как диверсант, считает дезинформацией.


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