АБР предоставит Армении грант в размере 2 млн долларов для борьбы с COVID-19
18:55, 18 Август, 2020
Азиатский банк развития (АБР) утвердил грант в размере 2 млн долларов от Азиатско-тихоокеанского фонда реагирования на стихийные бедствия (APDRF) для содействия Армении в борьбе с пандемией COVID-19.
Как сообщает Арменпресс, финансируемый правительством Японии грант будет использован для улучшения возможностей лабораторной диагностики и тестирования. Средства помогут также профинансировать приобретение крайне необходимого медицинского оборудования и оборудований для улучшения возможностей лечения, в том числе, в отделениях интенсивной терапии.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен