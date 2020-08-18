АБР предоставит Армении грант в размере 2 млн долларов для борьбы с COVID-19

Азиатский банк развития (АБР) утвердил грант в размере 2 млн долларов от Азиатско-тихоокеанского фонда реагирования на стихийные бедствия (APDRF) для содействия Армении в борьбе с пандемией COVID-19.

Как сообщает Арменпресс, финансируемый правительством Японии грант будет использован для улучшения возможностей лабораторной диагностики и тестирования. Средства помогут также профинансировать приобретение крайне необходимого медицинского оборудования и оборудований для улучшения возможностей лечения, в том числе, в отделениях интенсивной терапии.