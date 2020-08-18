Мэрия Еревана обсуждает сроки открытия детских садов

В мэрии Еревана ведутся обсуждения о сроках открытия детских садов. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил пресс-секретарь мэра Акоп Карапетян.

«В настоящее время мэрия в соответствующих ведомствах ведет обсуждения о сроках открытия общинных детских садов. Также затрагиваются некоторые детали организации работы в противоэпидемической ситуации. О других деталях и дальнейших шагах мы сообщим дополнительно», - сказал Карапетян.