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Мэрия Еревана обсуждает сроки открытия детских садов

Мэрия Еревана обсуждает сроки открытия детских садов

В мэрии Еревана ведутся обсуждения о сроках открытия детских садов. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил пресс-секретарь мэра Акоп Карапетян.

«В настоящее время мэрия в соответствующих ведомствах ведет обсуждения о сроках открытия общинных детских садов. Также затрагиваются некоторые детали организации работы в противоэпидемической ситуации. О других деталях и дальнейших шагах мы сообщим дополнительно», - сказал Карапетян.


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