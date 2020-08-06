Бывший председатель Комиссии по регулированию общественных услуг, бывший мэр Еревана Роберт Назарян задержан.

Об этом Арменпресс сообщила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

“Роберт Назарян задержан в рамках расследуемого в ССС дела. Пока не могу сказать других подробностей, но позже мы предоставим информацию”, - отметила Оганджанян.

Роберт Назарян с января 2001 г. по июнь 2003 г. занимал должность мэра Еревана, в 2008 - 2018 гг. председателя Комиссии по регулированию общественных услуг.

Лилит Демурян