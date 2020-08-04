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Губернатор Калифорнии осудил вандализм в отношении здания армянской школы

Губернатор Калифорнии осудил вандализм в отношении здания армянской школы

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил вандализм в отношении здания армянской школы в Сан-Франциско. Как сообщает Арменпресс, губернатор коснулся этой проблемы в своем микроблоге в Twitter, поделившись ссылкой на публикацию о вандализме.

«Это отвратительно. Этим актам ненависти нет места в Калифорнии», - написал Ньюсом.

Стены армянской школы Krouzian Zekarian Vasbouragan в Калифорнии были исписаны непристойными выражениями об армянском народе и Армении, а одна из стен была окрашена в цвета азербайджанского флага.

Школа в настоящее время закрыта из-за летних каникул и эпидемии коронавируса.


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