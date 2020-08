Կալիֆորնիայի նահանգապետը դատապարտել է հայկական դպրոցի շենքի նկատմամբ իրագործված վանդալիզմը

ԵՐԵՎԱՆ, 4 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Կալիֆորնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը դատապարտել է Սան Ֆրանցիսկոյի հայկական դպրոցի շենքի նկատմամբ իրագործված վանդալիզմը: «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ` նահանգապետն այս խնդրին անդրադարձել է «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում, կիսվելով վանդալիզմի մասին հրապարակման հղումով:

«Սա զազրելի է: Ատելության այս գործողությունները տեղ չունեն Կալիֆորնիայում»,- գրել է Նյուսոմը:

Կալիֆորնիայի KZV (Krouzian Zekarian Vasbouragan Armenian School) հայկական դպրոցի շենքի պատերին ներկով անպարկեշտ արտահայտություններ են գրվել հայ ժողովրդի ու Հայաստանի հասցեին, պատերից մեկն էլ ներկվել է Ադրբեջանի դրոշի գույներով:

Դպրոցն այժմ չի գործում ամառային արձակուրդների և կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով:

This is sickening. These acts of hatred have no place in California. https://t.co/9qeUlens3z