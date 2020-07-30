Романос Петросян назначен министром окружающей среды Армении

Принимая во внимание предложение премьер-министра, президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Романоса Петросяна министром окружающей среды Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

На заседании правительства 30 июля Романос Петросян был освобожден с должности губернатора Котайкской области Армении.