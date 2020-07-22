В Армении в результате коронавируса скончалась еще одна медработница 

В Армении зарегистрирован еще один случай смерти медицинского работника из-за коронавируса, женщине было 56 лет. Как передает Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.

«С глубокой скорбью хочу сообщить, что у нас есть случай смерти среди медицинских работников. 56-летняя Армине Ованнисян работала в поликлинике медицинского центра Св. Григория Лусаворича медсестрой в терапевтическом отделении», - написала Никогосян.

Ованнисян много лет проработала в системе здравоохранения, посвятив себя своей работе.

«Министерство здравоохранения разделяет горе родственников и выражает глубочайшие соболезнования», - отметила пресс-секретарь.

Ранее 22 июля стало известно, что 59-летний педиатр Сирануш Арутюнян также скончалась в результате коронавируса.