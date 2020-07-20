Международный совет Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) присвоил Армении статус страны с удовлетворяющим прогрессом, что является самой высокой оценкой структуры. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Армении Тигран Авинян.

«По состоянию на 9 июля 2020 года Армения является одной из 9 из 53 стран-членов ИПДО, которым был присвоен этот статус, более того, это наша первая оценка, у нас сразу самый высокий результат. В сообщении международного секретариата ИПДО Армения названа как страна, «стремительно движущаяся к большей прозрачности», - написал Авинян.

Вице-премьер отметил, что правительство Армении полностью привержено реализации принципов надлежащего управления, требуемых стандартом ИПДО, которые имеют решающее значение для реформ в горнодобывающей сфере.

«В этой связи Национальная многосторонняя группа будет работать над сохранением уже зарегистрированных результатов, уделяя при этом особое внимание повышению воздействия ИПДО, разработке системы регулярного раскрытия информации и включению вопросов общественной важности в повестку дня», - сказал вице-премьер.

Авинян отметил, что Международный совет выразил удовлетворение правительством Республики Армения и Национальной многосторонней группы за усилия по обсуждению образцового прогресса в реализации стандарта ИПДО.