В сфере производства алкогольных напитков реализуется инвестиционная программа в 1,6 млрд драмов

Правительство удовлетворило заявку ООО “Армения вайн” на льготы по освобождению от таможенной пошлины на ввоз технологического оборудования, его составных и комплектующих частей, сырья и (или) материалов, ввозимых в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере. Как передает Арменпресс, согласно обоснованию, импортируемые заводом товары будут использоваться для производства водки и вина в Арагацотнской области.

29 декабря 2016 года компания по решению правительства Армении получила льготы по освобождению от таможенной пошлины, в результате чего фактически были осуществлены инвестиции на приобретение сырья на сумму 3,3 млрд драмов и было создано 255 новых рабочих мест.

В рамках программы для приобретения сырья планируются инвестиции на сумму 1,6 млрд драмов. В настоящее время есть 255 рабочих мест. В рамках инвестиционной программы планируется создание 40 новых рабочих мест со средней зарплатой 250 000 драмов.

Общий объем продукции, предусмотренной программой, будет на сумму в 10 млрд драмов, из которых продукция на 5 млрд драмов будет реализована на территории Армении, продукция на 4,2 млрд драмов - на территории других стран-членов ЕАЭС, продукция на 800 млн драмов - на территории третьих стран.

Стоимость товаров, представленных на получение льгот, составляет 1,6 млрд драмов. Льгота по освобождению от таможенной пошлины составит 106 млн драмов.

Ввозимые товары не ввозятся из стран-членов ЕАЭС, так как товары этих стран не отвечают техническим требованиям компании.