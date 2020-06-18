Любая попытка эскалации напряженности в регионе в условиях пандемии должна быть осуждена: премьер

Глобальные вызовы требуют совместных действий, а не конфронтации. Как сообщает Арменпресс, об этом на саммите Восточного партнерства в режиме видеоконференции сказал премьер-министр Никол Пашинян.

“Любая попытка эскалации напряженности в регионе в условиях пандемии крайне безответственна и должна быть осуждена международным сообществом. В этом контексте последовательная и сбалансированная позиция ЕС по нагорно-карабахскому конфликту в соответствии с подходами сопредседателей Минской группы ОБСЕ является очень важным фактором в поддержании мира и стабильности в нашем регионе”, - подчеркнул премьер.

В ходе видеоконференции премьер-министр отреагировал на искажающее факты и необоснованное заявление президента Азербайджана. В частности, Никол Пашинян подчеркнул проводимую до сих пор властями этой страны расистскую политику, приведя в качестве примера прославление Рамиля Сафарова, убившего топором спящего армянского офицера Гургена Маргаряна. Никол Пашинян подчеркнул, что народ Нагорного Карабаха полон решимости строить свое собственное будущее и готов защищать свою безопасность, адекватно реагируя на любые посягательства.

Премьер-министр еще раз призвал президента Азербайджана проявить конструктивный подход и, наконец, публично согласиться с предложенной им ранее формулой: любое урегулирование арцахской проблемы должно быть приемлемым для народа Арцаха, для народа Армении и для народа Азербайджана.