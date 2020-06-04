В тяжелом состоянии - 391 пациент, в крайне тяжелом - 59

Общее число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 11 000 человек. Об этом на заседании правительства отметил министр здравоохранения Арсен Торосян, напомнив, что за последние дни самое большое число зарегистрированных случаев коронавируса за один день -697 новых случаев.

“Число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, остается примерно тем же. В тяжелом состоянии - 391 человек, а крайне тяжелом - 59, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 15 человек.

Есть опасная тенденция - мы вновь сталкиваемся со случаями в разных производственных коллективах. Опыт показывает, что возможны новые вспышки. Фактически, сейчас могут быть подобные сценарии, поэтому очень важно строгое соблюдение правил”, - сказал министр.

По словам Торосяна, ситуация с ежедневными госпитализациями остается напряженной. “В качестве примера приведу, что 15 - 20% этих зарегистрированных случаев нуждаются в госпитализации. Мы ежедневно, почти вручную помещаем пациентов в имеющемся коечном фонде. Очень важно, чтобы произошел существенный спад цифр, чтобы суметь продолжать этот процесс так, как всегда, то есть никого не оставлять без медпомощи. В противном случае будет очень трудно обеспечить все это. Наши действия должны исходить именно из этого”, - сказал Торосян.

В Армении по положению на 11:00 4 июня общее число подтвержденных случаев коронавируса составило 11 221, зарегистрировано 176 случаев смерти. В общей сложности проведено 63 459 тестов. Выздоровели 3 468 пациентов. На данный момент фактическое лечение получает 7 509 пациентов.