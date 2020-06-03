Скончался экс-спикер НС Армении Армен Хачатрян

Скончался бывший спикер Национального Собрания, бывший посол Армении в Беларуси Армен Хачатрян. В беседе с Арменпресс эту информацию подтвердили в МИД Армении.

Армену Хачатряну было 63 года.

Армен Хачатрян родился 13 августа 1957 года в Ереване. В 1978 году окончил филологический факультет Ереванского педагогического института им. Х. Абовяна, кандидат филологических наук.

1999-2003 Хачатрян занимал должности спикера Национального Собрания Республики Армения. В 2003-2017 гг. занимал должность посла Армении в Украине, Беларуси, Молдове, а также полномочного представителя Армении в уставных и других органах СНГ.