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Скончался экс-спикер НС Армении Армен Хачатрян

Скончался экс-спикер НС Армении Армен Хачатрян

Скончался бывший спикер Национального Собрания, бывший посол Армении в Беларуси Армен Хачатрян. В беседе с Арменпресс эту информацию подтвердили в МИД Армении.

Армену Хачатряну было 63 года.

Армен Хачатрян родился 13 августа 1957 года в Ереване. В 1978 году окончил филологический факультет Ереванского педагогического института им. Х. Абовяна, кандидат филологических наук.

1999-2003 Хачатрян занимал должности спикера Национального Собрания Республики Армения. В 2003-2017 гг. занимал должность посла Армении в Украине, Беларуси, Молдове, а также полномочного представителя Армении в уставных и других органах СНГ.


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