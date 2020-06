Президент Литвы поздравил Пашиняна с Днем рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления. Как передает Арменпресс, об этом Науседа написала в своем микроблоге в Twitter.

“Уважаемый премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, от моего имени и имени моей жены поздравляю Вас с Днем рождения. Литва будет рядом с Вами и всей Вашей семьей в борьбе с коронавирусом. Желаем Вам скорейшего выздоровления”, - написал президент Литвы.

Happy birthday to dear #Armenia‘s PM @NikolPashinyan from me and my wife. #Lithuania is with you and all your family in this fight against #COVID19. Wishing you to get well soon!