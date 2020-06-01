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Президент Литвы поздравил Пашиняна с Днем рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления

Президент Литвы поздравил Пашиняна с Днем рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления. Как передает Арменпресс, об этом Науседа написала в своем микроблоге в Twitter.

“Уважаемый премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, от моего имени и имени моей жены поздравляю Вас с Днем рождения. Литва будет рядом с Вами и всей Вашей семьей в борьбе с коронавирусом. Желаем Вам скорейшего выздоровления”, - написал президент Литвы.

1 июня в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и его семья заражены коронавирусом, результаты их тестов на коронавирус были положительными. Семья премьер-министра Армении изолирована в правительственном особняке.

Норайр Шогикян


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