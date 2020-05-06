«Газпром» должен придерживаться иного подхода в условиях обвала энергетического рынка: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что российский «Газпром» должен придерживаться иного подхода в условиях глобального кризиса и обвала энергетического рынка. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата от фракции «Мой шаг» Гора Геворгяна о том, есть ли опасения по поводу возможных колебаний цены на газ.

По словам Пашиняна, в целом стремление российских партнеров по «Газпрому» сделать компанию более конкурентоспособной с экономической точки зрения понятно и приемлемо. «Газ доходит до потребителя через трубу, если эта труба не будет обслуживаться, она выйдет из строя через 1-2 года, газ никуда не будет доставлен. Чтобы эта труба работала, компания должна получать надлежащую прибыль для обслуживания этой инфраструктуры. Однако мы считаем, что организация нашей стратегической страны-партнера должна придерживаться иного подхода в условиях этого глобального кризиса и обвала энергетического рынка. И мы постараемся поговорить с нашими партнерами», - сказал премьер.

Пашинян отметил, что одним из важнейших вопросов повестки дня ЕАЭС является формирование общего энергетического рынка. «И мы считаем, что отныне мы должны двигаться вперед в рамках этой логики», - сказал он.