В Германии открылись парикмахерские, музеи и зоопарки

В Германии вступил в силу второй этап ослабления локдауна, введенного в середине марта на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. В понедельник, 4 мая, во многих федеральных землях разрешили возобновить работу парикмахерам, сотни тысяч школьников возвращаются в школы, а церкви, мечети и синагоги снова открыты для верующих.

Во многих городах также открылись музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады. В земле Саксония-Анхальт теперь разрешены встречи до пяти человек при соблюдении минимальной дистанции 1,5 метра, что позволяет возобновить, в частности, занятия спортом в клубах и проведение различных образовательных мероприятий. В остальных 15 землях остается в силе запрет на встречи более двух человек.

В ряде земель, в частности Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Рейнланд-Пфальце, разрешили открыть все магазины и торговые центры независимо от величины их торговой площади. Ослабление ограничительных мер происходит при строгом соблюдении правил гигиены, дистанции и других рекомендаций с целью не допустить второй волны коронавирусной инфекции.