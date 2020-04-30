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Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с итальянским коллегой

Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с итальянским коллегой

По инициативе армянской стороны 29 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

“Министр иностранных дел Армении от имени армянского народа и правительства Армении выразил поддержку дружественному народу Италии в деле эффективного преодоления вызовов  пандемии.

Министр Мнацаканян представил своему итальянскому коллеге шаги правительства Армении по предотвращению распространения коронавируса нового типа и реализуемые программы по смягчению его социально-экономических последствий.

В контексте борьбы с эпидемией и ликвидации ее последствий министры иностранных дел обменялись мнениями вокруг новых инициатив международного сотрудничества.

Коснувшись вопросов двусторонней повестки дня, министр иностранных дел Мнацаканян подчеркнул, что Армения придает особое значение развитию отношений, основанных на общих армяно-итальянских цивилизационных ценностях. В этом контексте министры иностранных дел положительно оценили высокий уровень политического диалога между Арменией и Италией. Были намечены шаги по дальнейшему укреплению и расширению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

В ходе телефонного разговора был затронут также и широкий круг вопросов международной и региональной безопасности”, - говорится в сообщении МИД Армении.


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БелТА


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