Армения в рамках своих возможностей готова оказывать помощь партнерам по ЕАЭС: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность при возможности оказать помощь странам-партнерам Евразийского экономического союза в борьбе с пандемией коронавируса. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал 10 апреля в ходе видеоконференции Евразийского межправительственного совета.

“Армения готова оказать помощь своим партнерам по ЕАЭС в рамках своих возможностей. Уверен, что в ЕАЭС мы все обязаны объединить наши усилия в борьбе с эпидемией. Мы должны укреплять наш союз, даже при пандемии. Мы должны доказать жизнеспособность нашего союза и в условиях кризиса. В сложившейся ситуации необходимо обеспечить бесперебойную работу режима свободной торговли в рамках ЕАЭС. Неприемлемо ограничение движения товаров и услуг внутри ЕАЭС, даже в условиях пандемии. Необходимо создать условия для бесперебойной реализации грузоперевозок”, - сказал Пашинян.

Никол Пашинян выразил благодарность Российской Федерации за оказание оперативного содействия Армении.

“В борьбе с эпидемией мы сотрудничаем с нашими основными международными партнерами, и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших российских коллег за оказание оперативного содействия и эффективное взаимодействие”, - отметил премьер-министр.

В рамках двустороннего сотрудничества Вооруженных Сил Республики Армения и Российской Федерации, согласно достигнутой между министрами обороны Республики Армения и РФ Давидом Тонояном и Сергеем Шойгу договоренности, для оказания содействия в борьбе по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции и организации противоэпидемических мероприятий, а также для передачи опыта и практических знаний в Республику Армения прибыла команда специалистов Вооруженных сил РФ.

Привезенная в Армению мобильная лаборатория позволяет ежедневно проводить 100 ПЦР анализов (метод полимеразной цепной реакции, ПЦР). Комплекс с подвижной лабораторией для исследований инфекции COVID-19 и системой дезинфекции имеет возможность развернуться и выполнять поставленную задачу в течение 45 дней без контакта с внешним окружением.

Заседание Евразийского межправительственного совета, которое должен был принять Минск, вследствие распространения пандемии коронавируса проводится посредством видеоконференции. Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 1 млн 608 тысяч. От коронавирусной болезни выздоровели 358 015 человек, погибли 95 837 человек.

Норайр Шогикян