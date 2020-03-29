Власти Китая объявили о прекращении распространения коронавируса внутри страны։ ТАСС

Распространение коронавируса нового типа внутри Китая приостановилось, большая часть фиксируемых случаев заражения приходится на завозные. Об этом, по информации агентства "Синьхуа", заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, он подчеркнул, что число инфицированных коронавирусом в стране снизилось и на данный момент составляет меньше 3 тыс. Из них 693 - пациенты, прибывшие из-за рубежа. При этом Ми Фэн отметил, что вероятность возобновления активного распространения вируса внутри КНР остается относительно высокой.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным 29 марта, в 199 странах и территориях зарегистрировано боле 711 тысяч случаев заражения и более 33,5 случаев смерти от нового коронавируса.