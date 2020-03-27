В Армении двухмесячный ребенок заразился коронавирусом, у него нет симптомов. Как передает «Арменпресс», об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Есть случай заражения 2-месячного ребенка от своей мамы. Когда вчера журналисты задали мне вопрос, мне об этом еще не докладывали. У ребенка нет симптомов, мама два дня температурит, на данный момент у нее также нет других симптомов. Они находятся под наблюдением врачей”, - сказал министр.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 10:00 27 марта составило 329, от короновирусного заболеваниия вылечились 28 человек. 27 марта скончался один человек. Из изоляции вышли более 100 человек.