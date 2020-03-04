Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 2822

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране достигло 2822, зафиксировано 92 летальных исхода. Такие данные привел в среду глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"Количество заболеваний, вызнанных коронавирусом, в Иране достигло 2822 случаев", - цитирует его агентство Клуб молодых журналистов. Джаханпур добавил, что "число жертв вируса достигло 92". Ранее сообщалось о 2336 заболевших и 77 смертельных исходах,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Во вторник вице-спикер Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Абдольреза Месри заявил, что анализы 23 депутатов показали наличие у них коронавируса нового типа.